An der Wall Street tobt am Mittwoch der Bär, über alle Sektoren hinweg dominieren rote Vorzeichen. Es gibt kaum noch Aktien, die sich gegen den Gesamtmarkttrend stemmen und ihre Gewinne halten können. Eine dieser Aktien ist wieder einmal Zoom. Der Kurs des Videokonferenzanbieters erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Die Aktie profitiert von der Angst der Anleger vor einem neuen Lockdown.Während die großen Tech-Aktien zum Teil kräftig verlieren, steht Zoom vor einem weiteren Gewinntag. Seit ...

