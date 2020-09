Mangels positiver Neuigkeiten ist es am Mittwoch zu massiven Kursverlusten an der Wall Street gekommen. Der Leitindex Dow Jones büßte 525 Punkte oder 1,9 Prozent ein, der S&P 500 verlor sogar 2,4 Prozent oder 79 Zähler, wobei alle elf Sektoren im Minus schlossen. Am schlimmsten traf es Energie-Aktien, gefolgt von der Hightech-Branche und den Immobilienwerten. Der Nasdaq 100, gestern noch stark im Plus, brach um 3,2 Prozent oder 353 Zähler ein. Die GAFAM-Aktien mussten zum Teil kräftige Verluste ...

