Wien (pta040/23.09.2020/22:09) - In der Aufsichtsratssitzung vom 23.9.2020 hat der Aufsichtsrat die vom Vorstand vorgeschlagene Neuausrichtung gebilligt, wonach die NET New Energy Technologies AG künftig als internationale Plattform und Netzwerkkern für Unternehmer, Investoren, Experten sowie auch junge aufstrebenden Unternehmen, die die Vision einer durch Einsatz von fortschrittlicher industrieller Technik bereits im Jahr 2040 CO2 neutral lebenden und arbeitenden Gesellschaft teilen, agieren wird. Ziel ist die Bündelung von Ressourcen und die Optimierung von Geschäftsprozessen, sowie der Knowhow- und Wissenstransfer.

Zur Optimierung der konzerninternen Prozesse und Arbeitsabläufe sollen Anfang 2021 die beiden Ukrainischen Tochterfirmen zu einer Tochtergesellschaft fusioniert werden, die ab 2021 die beiden Fabriken betreiben und das gesamte bisherige Produkt- und Leistungsspektrum unter Beibehaltung der bestehenden Marken anbieten wird. Mittelfristig plant die NET New Energy Technologies AG auch strategische Beteiligungen an jungen technologie- und industrieaffinen Unternehmen einzugehen. Dabei sollen die Ressourcen der Ukrainischen Tochterfirmen genutzt werden um etwa den Prototypenbau bis hin zur Überleitung in die Serienfertigung zu beschleunigen.

Durch diese Neuausrichtung des Geschäftsmodells möchte der Vorstand der NET New Energy Technologies AG für die Konzernunternehmen weitere Einkommensarten im Bereich der Dienstleistung erschließen, sodass sich mittelfristig die Abhängigkeit des Gesamtkonzerns von den konjunkturabhängig schwankenden Erlösen aus dem Vertrieb und der Herstellung von Kraftwerkskesseln und anderen energietechnischen Komponenten reduzieren soll.

