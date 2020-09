LYON (Frankreich), Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP - Nasdaq: ERYP), ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, bei denen therapeutische Substanzen in rote Blutkörperchen (Erythrozyten) eingekapselt werden (das "Unternehmen"), hat heute die Umsetzung eines At-the-Market-Programms bekanntgegeben, im Rahmen dessen das Unternehmen von Zeit zu Zeit gemäß den Bestimmungen einer Verkaufsvereinbarung mit Cowen als Verkaufsagent Stammaktien in Form von American Depositary Shares ("ADS") an berechtigte Anleger zu Marktpreisen mit einem Bruttoumsatzerlös von bis zu 30.000.000 USD (vorbehaltlich einer aufsichtsrechtlichen Begrenzung auf 20 % Verwässerung) ausgeben und verkaufen kann.



Das ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, Stammaktien in Form von ADS auszugeben, die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren und von Cowen nach Ermessen und Anweisung des Unternehmens zu jeweils geltenden Marktpreisen von Zeit zu Zeit an der Nasdaq ohne Vorzugsrechte für Aktionäre verkauft werden können. Der Gesamtangebotswert beläuft sich auf bis zu 30 Mio. USD und es wird festgelegt, dass die maximale Anzahl neuer Aktien, die auf dem regulierten Markt von Euronext Paris zugelassen werden sollen, auf 20 % der Anzahl der zum Handel an diesem Markt zugelassenen Aktien begrenzt ist, einschließlich Aktien, die in den letzten zwölf Monaten zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe ohne Prospekt zugelassen wurden. Nur berechtigte Anleger (weiter unten detaillierter beschrieben) dürfen ADS im Rahmen des ATM-Programms erwerben. Das ATM-Programm gilt bis zum 21. September 2023, es sei denn, es wurde vor diesem Datum gemäß dem Kaufvertrag beendet oder die maximale Anzahl der im Rahmen dieses Programms zu verkaufenden ADS wurde erreicht.

Die Einrichtung dieser Finanzierungsfazilität folgt den Beschlüssen, die auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 26. Juni 2020 gefasst wurden. Am 21. September 2020 reichte das Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eine neue Rahmenregistrierung auf Formular F-3 ein, um die zuvor eingereichte Rahmenregistrierung zu ersetzen und das ATM-Programm abzudecken, diese ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

Die ADS und die Stammaktien werden durch eine Kapitalerhöhung ohne Vorzugsrechte für Aktionäre gemäß den Bestimmungen von Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) ausgegeben und folgt dem 25. Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020. Die neuen Stammaktien, die in Form von ADS verkauft werden sollen, würden in einem oder mehreren Angeboten zu Marktpreisen der ADS zum Zeitpunkt der Preisgestaltung der betrachteten Kapitalerhöhung ausgegeben.

Das ATM-Programm darf nur an die im oben genannten 25. Beschluss definierten Kategorien von Anlegern ausgegeben werden, einschließlich natürlicher oder juristischer Personen, Unternehmen, Trusts oder Investmentfonds oder anderer Anlageinstrumente, unabhängig von ihrer Form, die dem französischen oder ausländischen Recht unterliegen und regelmäßig in den Bereichen Pharma, Biotechnologie oder Medizintechnik und/oder Unternehmen investieren; Institutionen oder Einrichtungen, unabhängig von ihrer Form, die dem französischen oder ausländischen Recht unterliegen und einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten im pharmazeutischen, kosmetischen oder chemischen Sektor oder in den Bereichen Medizinprodukte und/oder -technologien oder in der Forschung in diesen Sektoren ausüben. Die neuen Stammaktien werden zum Handel am regulierten Markt von Euronext Paris zugelassen und die ausgegebenen ADS werden an der Nasdaq gehandelt.

Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös aus dem Verkauf von ADS und Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben wurden, hauptsächlich zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung seiner Produktkandidaten sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Zur Veranschaulichung: Unter der Annahme der Ausgabe von 4.016.064 ADS zu einem Preis von 7,47 USD (oder 6,33 EUR1), dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis der ADS an der Nasdaq am 17. September 2020, und für den maximalen Bruttoerlös von 30.000.000 USD (oder 25.430.194 EUR2), würde ein Inhaber von 1 % des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung nach Abschluss der Transaktion 0,83 % des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens halten (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der ausstehenden Aktien am Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung).

Während der Laufzeit des ATM-Programms wird das Unternehmen an einer bestimmten Stelle auf seiner Unternehmenswebsite im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse eine vierteljährliche Mitteilung sowie nach jeder Kapitalerhöhung eine Aktualisierung veröffentlichen, um die Anleger über die wichtigsten Eigenschaften jeder Ausgabe zu informieren, die von Zeit zu Zeit im Rahmen des ATM-Programms abgeschlossen werden kann.

Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehördeoder telefonisch unter +1 (833) 297-2926 erhältlich. Kein Prospekt unterliegt der Genehmigung der Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der genannten Wertpapiere dar und es wird kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Provinz erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf bis zur Registrierung der Wertpapiere rechtswidrig wäre oder ihr Vertrieb nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Provinz gestattet ist.

Für die Öffentlichkeit zugängliche Informationen

Es wird kein Prospekt bei der AMF eingereicht. Detaillierte Informationen über das Unternehmen, insbesondere in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit, Ergebnisse, Prognosen und entsprechenden Risikofaktoren, sind (i) im universellen Registrierungsdokument des Unternehmens für 2019, das am 19. März 2020 unter der Nummer D 20-0140 bei der AMF eingereicht wurde, und (ii) im am 21. September 2020 veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht für 2020 enthalten. Diese Dokumente sowie andere regulierte Informationen und alle Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf seiner Website und auf der Website der AMF (www.amf-france.org) verfügbar und auf Anfrage kostenlos am Sitz des Unternehmens unter 60 avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine - 69008 Lyon, Frankreich, erhältlich.

Über ERYTECH:

ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen (Erythrozyten) basierende Therapeutika gegen schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen nutzt, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten für Patienten mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf.

Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase - L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist - zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszellen ab. Eryaspase befindet sich in Phase III der klinischen Entwicklung zur Zweitlinienbehandlung von Pankreaskarzinomen und in Phase II zur Behandlung von zuvor unbehandeltem dreifach negativem Brustkrebs. In den nordischen Ländern Europas läuft derzeit eine von Forschern gesponserte Studie der Phase II zur zweitlinienbehandelten akuten lymphoblastischer Leukämie.

ERYTECH produziert seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon, Frankreich, und für Patienten in den USA an seinem GMP-Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA.

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Tickersymbol: ERYP) und auf dem regulierten Markt von Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Tickersymbol: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der CAC Healthcare-, CAC Pharma & Bio-, CAC Mid & Small-, CAC All Tradable-, EnterNext PEA-PME 150- und Next Biotech-Indizes.

KONTAKTE

ERYTECH

Eric Soyer

CFO & COO LifeSci Advisors, LLC

Anlegerbeziehungen

Corey Davis, Ph.D. NewCap

Mathilde Bohin /

Louis-Victor Delouvrier

Anlegerbeziehungen

Nicolas Merigeau

Medienkontakt



+33 4 78 74 44

38investors@ERYTECH.com (mailto:38investors@ERYTECH.com) +1 (212) 915 - 2577

cdavis@lifesciadvisors.com (mailto:cdavis@lifesciadvisors.com) +33 1 44 71 94 94

ERYTECH@newcap.eu (mailto:ERYTECH@newcap.eu)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die Geschäftsstrategie von ERYTECH, den möglichen Verkauf von ADS gemäß dem ATM-Programm und gegebenenfalls Aussagen über die derzeitige beabsichtigte Verwendung von Erlösen aus dem Verkauf von ADS. Einige dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen sind an der Verwendung von Wörtern wie unter anderem "glauben", "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "bestrebt sein", "schätzen", "können", "werden" und "fortsetzen" sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Sie umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind. Solche Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Einschätzungen bekannter und unbekannter Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe als angemessen erachtet wurden, sich aber als richtig erweisen können oder nicht. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und können von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle von ERYTECH liegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Kandidaten für die Pipeline-Produkte die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten oder dass sie sich als kommerziell erfolgreich erweisen. Daher können sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen Aussagen, Prognosen und Schätzungen ausgedrückt oder impliziert werden. Von ERYTECH bei der französischen Autorité des Marchés Financiers und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichte Dokumente, die ebenfalls auf der Website von ERYTECH verfügbar sind, beschreiben solche Risiken und Ungewissheiten. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Fairness solcher zukunftsgerichteter Aussagen, Prognosen und Schätzungen abgegeben. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen in dieser Pressemitteilung gelten darüber hinaus ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. ERYTECH lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen von ERYTECH in Bezug darauf oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder Schätzungen basieren, zu berücksichtigen, außer dies ist gesetzlich erforderlich.

Haftungsausschluss

Diese Ankündigung stellt unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung dar, das Interesse der Öffentlichkeit in Frankreich, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit einem Angebot zu erbitten.

Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Ländern durch lokale Gesetze eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, müssen sich über solche möglichen lokalen Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Ankündigung ist keine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung").

Dieses Dokument stellt kein Angebot an die Öffentlichkeit in Frankreich dar und die in diesem Dokument genannten Wertpapiere können nur gemäß Artikel L. 411-2- des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs an qualifizierte Anleger (investisseurs qualifiés) im Sinne von Artikel 2, Buchstabe e, der Prospektverordnung in Frankreich angeboten oder verkauft werden.

In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wurden oder werden keine Maßnahmen ergriffen, um der Öffentlichkeit ein Angebot für die hier genannten Wertpapiere zu unterbreiten, das die Veröffentlichung eines Prospekts in einem relevanten Mitgliedstaat erfordert. Infolgedessen dürfen und werden die Wertpapiere in keinem relevanten Mitgliedstaat angeboten, außer in Übereinstimmung mit den in Artikel 1, Absatz 4, der Prospektverordnung festgelegten Ausnahmen oder unter anderen Umständen, die keine Veröffentlichung eines Prospekts durch die Gesellschaft gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder den geltenden Vorschriften dieses betreffenden Mitgliedstaats erfordern.

Dieses Dokument wird nur an Personen im Vereinigten Königreich verteilt und richtet sich nur an Personen im Vereinigten Königreich, die (i) "Investmentexperten" (Personen mit professioneller Anlageerfahrung) sind und unter Artikel 19, Absatz 5, des Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzielle Förderung) Verordnung 2005 (in der geänderten Fassung, die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2), (a) bis (d), ("vermögende Unternehmen, nicht rechtsfähige Vereinigungen usw.") der Verordnung fallen oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder die Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder gegenüber denen eine solche Mitteilung veranlasst werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen und darf nicht von Personen als Handlungs- oder Vertrauensgrundlage verwendet werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot eingeschränkt sein kann. Die Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von der Registrierung gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") nicht angeboten oder verkauft werden.

1 Basierend auf einem USD-EUR-Umrechnungskurs von 1,1797.

2 Basierend auf einem USD-EUR-Umrechnungskurs von 1,1797.