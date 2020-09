Lantronix ist führend in intelligenten IoT-Lösungen der nächsten Generation für AR/VR-Anwendungen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen, Medizin, Spiele, Logistik und Einzelhandel

IRVINE, Kalifornien, Sept. 23, 2020 XR System-on-Module (SOM)-Lösung für IoT-Anwendungen angekündigt. Mit dem Open-Q 865XR SOM ist Lantronix führend in intelligenten Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)-Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen KI, maschinelles Lernen, Medizin, Spiele, Logistik und Einzelhandel.



"Unser neues Open-Q 865XR SOM bietet Produktentwicklern AR/VR-Funktionen am Rand des Netzes, leistungsstarke allgemeine Verarbeitungsfunktionen und Bildqualität in professioneller Qualität, die für den Start der Entwicklung von IoT-Anwendungen erforderlich sind", so Jonathan Shipman, Vice President of Strategy bei Lantronix Inc.

Das Open-Q 865XR SOM von Lantronix ist ein ultrakompaktes (50 mm x 29 mm) produktionsbereites SOM, das vom Qualcomm SXR2130P angetrieben wird und das heterogene Rechenwissen von Qualcomm Technologies nutzt, um zusätzlich zur Kryo 585 Octa-Core-CPU ein System-on-Chip mit mehreren spezialisierten Prozessorkernen zu liefern, einschließlich:

KI-Engine der 5. Generation - doppelt so viel Rechenleistung wie die vorherige Generation mit bis zu 15 TOPS

Dual Qualcomm Spectra 480 ISP - Unterstützung von bis zu 64MP-Kameras

Qualcomm Adreno 650 GPU - Hochleistungsgrafiken mit Energieeffizienz

Qualcomm Hexagon 698 DSP - Bildverarbeitung und maschinelles Lernen

Adreno 665 VPU - hochwertige Ultra-HD-Videocodierung und -decodierung



Darüber hinaus bietet das Open-Q 865XR SOM drahtlose und kabelgebundene Konnektivität der nächsten Generation mit zuverlässigerer Leistung und höherer Bandbreite, einschließlich:

Wi-Fi 6 - 802.11ax 2x2 MU-MIMO

Zwei-Kanal-Gen3 PCIe

Zwei USB 3.1-Schnittstellen



Mit dem ultrakompakten Open-Q 865XR SOM von Lantronix können Produktdesigner schnell mit der Entwicklung von IoT-Lösungen beginnen, die fortschrittliche Technologien am Rande des Netzes benötigen. Das Open-Q 865XR bietet außergewöhnliche Funktionen für viele Anwendungen, einschließlich Edge-Computing, Augmented Reality, Virtual Reality, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Computer Vision und hochauflösende Ein-/Ausgabe. Das Kundeninteresse ist groß, da bereits erste Engagements in den Bereichen Spiele, Bildung, Medizin, Logistik und Einzelhandel beginnen.

Das Open-Q 865XR SOM ist mit einer vollumfänglichen Version des Betriebssystems Android 10 ausgestattet und bietet den idealen Ausgangspunkt für Anwendungen, die die reibungslose Android-Benutzeroberfläche sowie den fortschrittlichen Kamera-Software-Stack nutzen sollen.

Das Open-Q 865XR SOM Entwicklungskit wurde entworfen, um die Markteinführungszeit für neue Produktinnovationen zu verkürzen und ermöglicht eine schnelle, einfache Bewertung und anfängliche Produktentwicklung. Das Entwicklungskit bietet zusammen mit der verfügbaren Dokumentation auch ein funktionales Referenzdesign für die Entwicklung kundenspezifischer Trägerplatinen.

"Aufgrund der nachgewiesenen Erfolge von Lantronix mit Qualcomm Technologies, einschließlich der Produkte Open-Q 820 und 845 µSOM, sowie den umfassenden Engineering-Fähigkeiten und Services von Lantronix freuen wir uns, das Open-Q 865XR SOM an neue und bestehende Kunden liefern zu können", so Paul Pickle, President und CEO von Lantronix.

Neben produktionsbereiten SOMs, Entwicklungsplattformen und Tools bietet Lantronix sofort einsatzfähige Produktentwicklungsdienste, Treiber- und Anwendungssoftwareentwicklung sowie fachkundigen technischen Support.

Das Open-Q 865 XR SOM Entwicklungskit kann ab heute bestellt werden.

Um mehr über das Open-Q 865XR zu erfahren, die Produktbeschreibung und das Datenblatt herunterzuladen und alle Hardware-, Software- und Serviceleistungen von Lantronix kennenzulernen, besuchen Sie www.lantronix.com .

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Engineering-Services und Hardware für Edge-Computing, das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM). Mit Lantronix können die Kunden des Unternehmens zuverlässige und sichere Lösungen anbieten und gleichzeitig ihre Markteinführungszeit verkürzen. Die Services und Produkte von Lantronix vereinfachen den Betrieb erheblich, indem Kundenprojekte im richtigen Maßstab erstellt, entwickelt, bereitgestellt und verwaltet werden. Gleichzeitig bieten sie Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das Service- und Produktportfolio von Lantronix richtet sich an jede Schicht des IoT-Stacks, einschließlich Sammeln, Verbinden, Berechnen, Steuern und Verstehen, und ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung erfolgreicher IoT- und REM-Lösungen. Die Services und Produkte von Lantronix bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens eingeht, indem eine SaaS-Verwaltungsplattform mit einer benutzerdefinierten Anwendungsentwicklung integriert wird, die auf externer und eingebetteter Hardware basiert und intelligentes Edge-Computing sowie sichere Kommunikation (verkabelt, WLAN und Mobilfunk), Standort- und Positionsverfolgung sowie Umgebungserfassung und -berichterstattung ermöglicht.

Mit drei Jahrzehnten nachweislicher Erfahrung in der Entwicklung robuster branchen- und kundenspezifischer Lösungen ist Lantronix ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, höhere Effizienz zu nutzen und die Möglichkeiten von IoT und REM zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden in Millionen von Maschinen in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten eingesetzt und bedienen eine Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Herstellung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt, Infrastruktur und Regierungen.

Lantronix wurde 1989 in Kalifornien gegründet und 2000 in Delaware neu gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien (USA).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com . Weitere Informationen finden Sie auch im Lantronix-Blog, www.lantronix.com/blog , mit Branchendiskussionen und Updates. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie bitte www.twitter.com/Lantronix . Sehen Sie sich unsere Videobibliothek auf YouTube unter www.youtube.com/user/LantronixInc an oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix .

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht ausschließlich historischer und faktischer Natur sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren Lösungen und Technologien, einschließlich Aussagen zu Lantronix, einem Marktführer im Bereich intelligenter Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)-Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen KI, Maschinelles Lernen, Medizin, Spiele, Logistik und Einzelhandel, sowie dem Lantronix Open-Q 865XR SOM und seiner Leistung und Fähigkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden. die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der USA und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unsere Verbindlichkeiten zu bedienen, die Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsereinbarungen und alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2019 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 11. September 2019 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikokaktoren" in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Einreichungen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Medienkontakt von Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

+1 949-453-7158

Analysten- und Anlegerkontakt von Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

+1 949-450-7241

Vertrieb von Lantronix:

sales@lantronix.com

Amerika +1 (800) 422-7055 (USA und Kanada) oder +1 949-453-3990

Europa, Naher Osten und Afrika +31 (0)76 52 36 744

Asien/Pazifik + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japan +81 (0) 50-1354-6201

Indien +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke und EMG und SLC sind Marken von Lantronix Inc. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.