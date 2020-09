Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen innovatives Design, Programm-Management, Baudienstleistungen und Datenanalyse hat Wyeth Projects Services Ltd. (Wyeth) übernommen, eine in Großbritannien ansässige Projektmanagement-Dienstleistungsorganisation, die Kunden in der Erdöl-, Einzelhandels- und Schnellrestaurationsbranche bedient. Die Übernahme wird die globale Präsenz von Sevan verstärken und das Kundenportfolio des Unternehmens erweitern.

"Wir freuen uns sehr, Wyeth in der Sevan-Familie willkommen zu heißen", sagte Jim Evans, Präsident und CEO von Sevan. "Wir freuen uns auf einen reibungslosen und nahtlosen Übergang innerhalb unserer Unternehmen, da sich sowohl die Grundwerte, die Kultur und die Geschäftspraktiken von Sevan als auch von Wyeth sehr ähneln. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit Wyeth das Vertrauen wichtiger internationaler Klienten weiter stärken und unser Wachstum vorantreiben."

Wyeth eine in Großbritannien ansässige Projektmanagement-Dienstleistungsfirma mit über 20 Mitarbeitern wurde 2009 gegründet und genießt in Großbritannien sowie weltweit einen ausgezeichneten Ruf bezüglich der Durchführung von Projekten. Firmengründer Barry Wyeth hat das Unternehmen erfolgreich wachsen lassen und sieht diese Übernahme als eine Gelegenheit, in neue Märkte und Sektoren zu expandieren.

"Ich bin sehr gespannt auf dieses nächste Kapitel in der Wyeth-Geschichte", sagte Barry Wyeth. "Gemeinsam werden wir unseren bestehenden Kunden einen größeren Mehrwert bieten und unseren Kundenstamm auf neue Sektoren ausweiten. Wir teilen dieselben Werte und Ambitionen, um im Einklang mit der Vision von Sevan zu wachsen und uns weiterzuentwickeln."

Sevan wurde 2011 gegründet und unterstützt Kunden bei der Entwicklung, Auffrischung und Aktualisierung ihres Standortportfolios. Große öffentliche Wettbewerber konzentrieren sich in der Regel nicht auf den Markt mit mehreren Standorten, und kleinere Unternehmen können oft mit der Bandbreite und Qualität der von Sevan angebotenen Dienstleistungen nicht mithalten.

2020 wurde Sevan das 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der Financial Times FT-1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas. 2018 wurde Sevan von Great Place to Work und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über Sevan, Auszeichnungs-Ranglisten und Akquisitionen zu erfahren.

Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago, in Downers Grove, Illinois, mit über 400 Mitarbeitern und einem internationalen Büro in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan erhebt jährlich Untersuchungen über mehr als 150 Millionen Quadratfuß und hat lizenzierte Architekten in 49 Bundesstaaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den nördlichen Marianen-Inseln. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, Mitarbeitern und Kunden hervorragende Leistungen zu bieten. Um mehr über Sevan zu lesen, besuchen Sie www.sevansolutions.com.

Über Wyeth

Wyeth ist eine in Großbritannien ansässige Projektmanagement-Dienstleistungsfirma, die 2009 von Barry Wyeth gegründet wurde. Wyeth hat ein starkes Team aufgebaut, das eng mit Kunden aus dem Einzelhandel und der Erdölindustrie zusammenarbeitet, um Lösungen für deren Investitions- und Netzwerkentwicklungsziele vom Beginn bis zur Fertigstellung anzubieten. Das Team von Wyeth kann ein breites Spektrum von Entwicklungs- und Implementierungsprojekten abwickeln, von Programmen zur Markenbildung für Unternehmen bis hin zu neuen Industrie-Standorten. Wyeth strebt stets ein optimales Gleichgewicht von Sicherheit, Qualität, Kosten und Geschwindigkeit an. Wyeth arbeitet mit vielen globalen Kunden zusammen, darunter Motor Fuel Group, Valero, Total, Applegreen, Oman Oil, BP und Harvest Energy. Als kleines Unternehmen ist Wyeth kundenzentriert, unternehmensorientiert und lösungsorientiert. Um mehr über Wyeth zu erfahren, besuchen Sie bitte www.wyethprojects.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Hafsa Mahmood unter der Telefonnummer +1 312 285 0590 oder per E-Mail unter hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

