Gold konnte von der Corona-Krise stark profitieren und hat im bisherigen Jahresverlauf deutlich zugelegt. Und bei der UBS geht man davon aus, dass es für das gelbe Edelmetall noch weiter kräftig nach oben gehen wird.? Gold als Corona-Profiteur ? UBS hebt Prognose für Gold an ? Viel Unsicherheit am MarktGold wird üblicherweise in Krisenzeiten stark nachgefragt, genießt es doch den Ruf, ein "sicherer Hafen" zu sein. Dieses Verhaltensmuster ist auch während der Corona-Pandemie zu beobachten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...