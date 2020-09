Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 23 septembre/September 2020) - Further to bulletin 2020-0930 and the Issuer's announcement, holders of Acreage shares and certain securities convertible or exchangeable into Subordinate Voting Shares as of the close of business on September 22, 2020 (the "Record Date"), are entitled to receive approximately US$0.30 per share, being their pro rata portion (on an as converted to Subordinate Voting Share basis) of US$37,500,024 (the "Upfront Payment") paid by Canopy Growth.

_________________________________

Suite au bulletin 2020-0930 et à l'annonce de l'émetteur, les porteurs d'actions Acreage et de certains titres convertibles ou échangeables en actions à droit de vote subalterne à la fermeture des bureaux le 22 septembre 2020 (la «date de référence»), ont le droit de recevoir environ US 0,30 $ par action, soit leur part proportionnelle (sur une base convertie en actions à droit de vote subalterne) de 37 500 024 $ US (le «paiement initial») versée par Canopy Growth.

Record Date/Date d'enregistrement: Le 22 septembre/September 2020 Payment Date/Date de paiement: Le 25 septembre/September 2020

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com