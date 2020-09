FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen, Call (9.30)

08:00 EUR: Acea NfZ-Zulassung 07 + 08/20

10:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München DEU: Rocket Internet, Halbjahreszahlen und außerordentliche Hauptversammlung über Rückzug von der Börse (10.00) DEU: Schuler, Hauptversammlung

DEU: Stada, außerordentliche Hauptversammlung, Bad Vilbel TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/20

09:30 CHE: Notenbankentscheidung

10:00 DEU: Ifo-Index 09/20

10:00 NOR: Notenbankentscheidung

11:30 EUR: EZB Zuteilung fünfter TLTRO3

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 09/20

16:00 USA: Neubauverkäufe 08/20

DEU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M. DEU: ifo-Institut, München

EUR: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk MLP und Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit Vorstellung des MLP Studentenwohnreports 2020 14:00 DEU: Videotalk des Deutsche Verkehrsforums und InnoTrans zu Strategien für den e-Bus zwischen Klimaschutz und Spardiktat, Berlin °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi