Tesla: Neues Wachstumspotenzial dank Schnäppchen-Stromer?

Der Elektroauto-Bauer Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) will sich neue Käufergruppen erschließen und plant deshalb, einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt zu bringen, der außerdem vollautonom fahren können soll. "Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar bauen können", gab Tesla-Chef und -Gründer Elon Musk am Dienstag bei Teslas "Battery Day" im kalifornischen Fremont bekannt.

Hohe Erwartungen enttäuscht

Doch wann der Schnäppchen-Tesla auf den Markt kommen wird, bleibt dabei fraglich. Denn die Voraussetzung dafür, dass die Preise so stark fallen können, sind drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung. Musk hält diese Kostensenkungen zwar für erreichbar, aber erst in etwa drei Jahren.

Der Milliardär Elon Musk ist dafür bekannt, große Visionen und bahnbrechende Innovationen zu liefern. Deshalb wurden die hohen Erwartungen an den Battery Day nicht erfüllt. So hofften viele darauf, dass auf dem Event beispielsweise neue Technologien bei der Autobatterieherstellung präsentiert werden. Effiziente und kostengünstige Batterien gelten als Voraussetzung dafür, dass der Elektromobilität im Massenmarkt der Durchbruch gelingt.

