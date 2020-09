(Noch-)Geheimtipp läuft an: Sondermeldung! Handeln, bevor das Gaspedal durchdrückt: Steuert dieser Hot Stock schnurstracks auf Rallye zu?

Anzeige / Werbung

Steuert dieser Hot Stock jetzt schnurstracks auf eine wirklich gewaltige Kursrallye zu? Fakt ist, dass das Handelsvolumen an der Heimatbörse in Kanada in den letzten Tagen ganz deutlich zugenommen hat. Allein gestern verzeichnete die Aktie am Heimatmarkt das bislang höchste Handelsvolumen seit Ende Juli. Und auch der Kurs der Aktie des kanadischen Rohstoffunternehmens Norsemont Mining steigt seit Tagen an und wir könnten jetzt tatsächlich einen signifikanten Ausbruch miterleben, der diese Aktie auf komplett neue Höhen hievt.

Fundamental haben wir eine solch schon eklatant anmutende Unterbewertung im Kontext zum vorhandenen Asset noch nicht gesehen:

Die Bewertung könnte angesichts der Insides, die offensichtlich bislang noch kaum Leute realisiert haben, im direkten Vergleich zu Branchenplayern wie Great Bear Resources (GBR; Aktie im Peak bei fast 20$ und fast 1 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung) im Milliardenbereich liegen. Eine derartige Bewertung würde folglich auch leicht ein ähnliches oder gar höheres Kursniveau wie bei der Great Bear-Aktie rechtfertigen, hat man fast exakt gleich viele Aktien am Markt (GBR notiert aktuell bei 15$, Norsemont bei rund 2,50$; CDN).

Wir glauben, dass man die Aktie von Norsemont Mining jetzt im Depot haben sollte, denn immer mehr Anleger an der Heimatbörse in Kanada scheinen jetzt eine noch schlummernde gewaltige Chance zu realisieren und alles sieht danach aus, als ob wir jetzt auf eine womöglich wirklich gewaltige Kursrallye zusteuern. Es könnte sich bei Norsemont um die aktuell spannendste und eine der wirklich aussichtsreichsten Goldstories am Markt handeln.

Noch ein Geheimtipp:

Norsemont Mining*

WKN: A2DN0Z

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Die eingangs erwähnte Great Bear Resources hat bislang noch keine Ressourcen vorzuweisen, dafür aber starke Bohrergebnisse und im Peak schon eine Bewertung von fast 1 Milliarde Dollar (CDN) und einen Kurs von fast 20,00$! Die Aktie des Rohstoffunternehmens Norsemont Mining (2.0) ging am gestrigen Abend bei einem Kurs von 2,52$ aus dem Handel der Heimatbörse in Kanada. Was die meisten Anleger der Branche wahrscheinlich (noch) nicht wissen:

Unglaubliche Lagerstätte von 5,5 Mio. Unzen Gold: Allein Infrastruktur auf über 200 Mio. Dollar geschätzt (mehr als der aktuelle Börsenwert von Norsemont)

Dieses Unternehmen sitzt plötzlich auf einer unglaublich großen Lagerstätte von 5,5 Mio. Unzen Gold (AuEq), auf einem Projekt, bei dem es sich zu Zeiten des Goldpreises von um die 400$ um eine der drei größten Goldminen Chiles handelte!

Allein die vorhandene Infrastruktur dieses Projekt wird auf über 200 Mio. Dollar (CDN) geschätzt! Ende der 80er Jahre war es der Shell-Konzern, der sich eine Option auf das Projekt sicherte. Später geriet das Projekt in Vergessenheit, bis einer der Top-Manager der Branche, der schon damals für Shell das Projekt in Produktion brachte, zum Projekt zurückkehrte und dieses jetzt zusammen mit Marc Levy (der schon eine andere Norsemont aufbaute, bevor diese für über eine halbe Milliarde Dollar (CDN) an den Minenriesen Hudbay verkauft wurde) dingfest machen konnte. Sie sehen selbst: Die Eckdaten dieses Unternehmens sind einmalig in der Branche.

Norsemont Mining (2.0) gehören jetzt 100% des sog. Choquelimpie-Projekts und das ganze Unternehmen Norsemont Mining kostet derzeit nicht einmal so viel, wie der Wert der vorhandenen Infrastruktur eingeschätzt wird. Warum das so ist und warum die Aktie schon binnen kürzester Zeit ein Vielfaches kosten dürfte, das ist einfach erklärt. Vorab sei gesagt, dass es sich unserer Meinung nach bei der Aktie von Norsemont Mining tatsächlich noch um einen richtigen "Geheimtipp" handelt, der es offensichtlich richtig in sich hat:

"Ich habe noch NIE ein so großes Asset gesehen, das so nah vor einer Produktionsentscheidung stehen könnte und so billig ist - NIEMALS." - Keith Schaefer, Erfolgsautor von "Investing Wisperer"

Es handelt sich eigentlich schon um eine echte Sensation: Ein bis dato den meisten wahrscheinlich gänzlich unbekanntes Rohstoffunternehmen sitzt plötzlich auf 5,5 Mio. Unzen Gold (AuEq) und keiner weiß es! Doch, ein paar Leute wissen es, und die sind wahrscheinlich bereits investiert. Die Aktie von Norsemont Mining erscheint nicht nur in Hinblick der gewaltigen Lagerstätte - 1.700 (!!) Bohrlöcher wurden schon analysiert - extrem billig.

Norsemont Mining und Norsemont Mining! War da nicht etwas…!? 1.0 und 2.0: Die Erklärung!

Einer der ganz großen Top-Manager der Branche stieg erst jüngst in das Unternehmen ein und Anfang der Woche meldete man die Bestellung des Managers Marc Levy zum CEO!

Norsemont Mining!? War da nicht etwas!? Ja, ein Unternehmen namens Norsemont Mining mit dem Constancia-Projekt im Süden Perus wurde nach erfolgreichen Explorationsarbeiten für hunderte Millionen von einem Major geschluckt, exakt für 520 Mio. Dollar (CDN)! Unser Team war damals von Anfang an dabei und hat die Aktie im deutschsprachigen Raum vorgestellt. Manager Marc Levy war Gründer und CEO von Norsemont Mining (1.0), Tom Henricksen war Chefgeologe von Norsemont Mining (I.), Art Freeze war ebenfalls Vorstandsmitglied von Norsemont Mining (1.0). "Ja, und!?" mag sich jetzt manche(r) Leser(in) denken, denn Norsemont ist schließlich Geschichte.

- Ja und nein!

Zweistelliger Millionenbetrag für neue Norsemont!

Denn genau diese eingangs erwähnten drei Herren, die inzwischen einige Jahre älter sind, haben sich erneut zusammengetan und ein neues Unternehmen gegründet: Norsemont Mining. Norsemont Mining 1.0 gibt es nicht mehr, nachdem Hudbay über eine Milliarde Dollar (CDN) für die Übernahme auf den Tisch legte. Die neue Norsemont trägt aber nicht nur denselben Namen wie einst Norsemont (1.0) mit dem Constancia-Projekt, auch Norsemont 2.0 ist jetzt in Südamerika aktiv, diesmal zwar nicht in Peru, sondern in Chile. Und akkreditierte Anleger waren offensichtlich so sehr von der Idee von Norsemont 2.0 angetan, das sie bis dato gar schon einen zweistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen investierten. Am vergangenen Montag meldete Norsemont 2.0 die Bestellung von Marc Levy zum CEO! Marc Levy war schon Gründer des Unternehmens Norsemont Mining 1.0, das er von einer Börsenbewertung von gerade einmal 1 Mio. Dollar (CDN) auf eine hohe dreistellige Millionenbewertung brachte und dann schließlich für 520 Mio. Dollar (CDN) von einem Major der Minenbranche geschluckt wurde (Hudbay).

Levy war aber bereits an mehreren erfolgreichen Exits beteiligt, darunter auch an Petaquilla Minerals, die für 350 Millionen US-Dollar an Inmet Mining verkauft wurde.

Ferner war Levy Mitgründer des einstigen Cannabis-Start-ups Aurora Cannabis, das innerhalb von zwei Jahren von einer Marktkapitalisierung von 1 Million US-Dollar auf rund 800 Millionen US-Dollar gewachsen ist und dann gar einen Höchststand von 16 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Genau dieser Marc Levy ist Mitgründer von Norsemont Mining 2.0, ein bedeutender Aktionär und seit heute auch CEO des Unternehmens.

Noch größerer Erfolg als mit Norsemont 1.0!? Gewaltiger Goldschatz in Südamerika…

Norsemont Mining (2.0) könnte jetzt einen womöglich noch größeren Erfolg als einst Norsemont 1.0 hinlegen, denn erst vor kurzem gelang dem erfahrenen Management ein Schachzug, der Anlegern der frühen Stunde ganz erhebliche Kursgewinne bescheren könnte. Norsemont gehört jetzt das Choquelimpie-Projekt in der Arica-Region in Chile. Choquelimpie ist ein Projekt, das wahrscheinlich jeder Kenner der Branche als Monsterprojekt bezeichnen würde:

Schon jetzt wollen die Geologen wissen, das ein Goldschatz von mindestens 5,5 Mio. Unzen (AuEq) im Boden schlummert. Die bisherige Ressourcenschätzung für die ehemals sogar produzierende Goldmine ist bis datoN O C H nicht konform mit dem kanadischen Standard NI 43-101, wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe,

warum die Aktie von Norsemont heute nicht 20$, sondern 2,52$

(CDN; gestriger Schlusskurs an der Heimatbörse) kostet.

Für Konsortium von Shell und Citibank: Infrastruktur im Wert von über 200 Mio. Dollar (CDN)

Und die Geologen von Norsemont Mining glauben zudem, dass die bis dato bekannte Größe bei weitem nicht dem realen Umfang entspricht. Das Potenzial des Projekts ist offensichtlich so groß, dass der vormalige COO des 4 Milliarden Dollar schweren Goldkonzerns Equinox Gold, David Laing, zum neuen Norsemont-Team hinzustieß. Laing war es auch, der das Choquelimpie-Projekt innerhalb eines Konsortiums für Shell und die Citibank schon einmal in Produktion führte. Das Projekt war damals (Ende der 80er) unter seiner Führung eine der größten produzierenden Goldminen in Chile und kann bereits eine Infrastruktur im Wert von wohl deutlich über 200 Mio. Dollar vorweisen.

Mit dem Goldpreisverfall Anfang der 90er Jahre war die ehemalige Mine lange Zeit aus den Augen der strategischen Minenunternehmer verschwunden, aber der haussierende Goldpreis der letzten Zeit und zudem auch der hohe technologische Fortschritt bei den Explorationsmethoden lassen eine gewinnträchtige und erfolgreiche Reaktivierung des Projekts mehr als nur wahrscheinlich erscheinen.

Zunächst geht es jetzt aber vor allem auch um den "offiziellen" Nachweis des Goldschatzes, der laut Levy bereits zeitnah und konform zum kanadischen Standard NI 43-101 erfolgen soll. Mit fast 1.700 Bohrlöchern und über 120.000 Bohrmetern reicht der "Stoff" wohl für eine entsprechende Ressourcenkalkulation völlig aus. Der einzige Grund, warum Anleger ein Unternehmen mit einem solch großen Goldschatz im Boden so "günstig" kaufen können, ist in unseren Augen genau der, dass diese Ressourcen bislang NOCH nicht nach NI 43-101 klassifiziert wurden. Außerdem besteht laut den Geologen von Norsemont massives Explorationspotenzial:

Kaum tiefer als 70 Meter gebohrt

Tiefer als 70 Meter hat man in den 80er Jahren kaum gebohrt, da die Werte bei Goldpreisen von um die 400$ nicht interessant genug erschienen. Das ist heute anders: Das Norsemont- Management glaubt, dass die Ressource noch viel größer als die bis bislang angenommenen 5,5 Mio. Unzen Gold (AuEq) sein sollte, wenn man jetzt hergeht und tiefer bohrt. Auch das soll jetzt, wo man mit entsprechend großen finanziellen Mitteln ausgestattet ist, passieren…

Unsere Meinung:

Marc Levy war Gründer und CEO von Norsemont 1.0 und hat das Constancia-Projekt in Südamerika ausfindig gemacht, welches nur wenige Jahre nach Gründung dem Milliardenkonzern Hudbay 520 Mio. Dollar (CDN) wert war und zur Übernahme von Norsemont 1.0 geführt hat. Genau dieser Marc Levy hat jetzt auch das Choquelimpie-Projekt im Norden Chiles ausfindig gemacht, ein Projekt mit vom Management geschätzt über 200 Mio. Dollar vorhandener Infrastruktur (das Unternehmen bringt weit weniger auf die Börsenwaage), einer bis dato NOCH nicht NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung von 5,5 Mio. Unzen Gold (AuEq), allerdings basierend auf rund 1.700 Bohrlöchern, was sehr viel ist! Das Projekt gehörte einst zu den drei größten Goldminen in Chile, als der Goldpreis noch bei um die 400 USD notierte.

Die Aktie von Norsemont Mining gehört in unseren Augen aus den genannten Gründen aktuell in jedes Depot eines spekulativ orientierten Rohstoffinvestors. Eine NI 41-101 konforme Klassifizierung der vorhandenen Ressourcen sollte zeitnah erfolgen. Liegt diese vor, sollte die Aktie eine realistische Bewertung erhalten. Und diese liegt dann sicherlich weit weg vom aktuellen Kursniveau. Wir halten Sie über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden und wünschen auch dieses Mal wieder viel Erfolg!

Informieren Sie sich selbst über Norsemont Mining:

Webseite: https://norsemontmining.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca



Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Norsemont Mining.

