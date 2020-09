Hannover (ots) - US-Behörden haben im Zuge der Anklage gegen den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, netzpolitische Veranstaltungen in Deutschland observiert. Das berichtet das Online-MagazinTelepolis (https://heise.de/-4909851)des Heise-Verlags. Der Recherche zufolge werden Assange und mehreren WikiLeaks-Mitarbeitern vorgeworfen, in Deutschland versucht zu haben, Informanten für die Plattform zu rekrutieren, um geheime Informationen zu "stehlen". Die Vorwürfe beziehen sich neben Assange auf die britische Journalistin Sarah Harrison und den US-Journalisten Jacob Appelbaum, die beide für WikiLeaks tätig sind."Wir waren überrascht und irritiert, einen Auftritt von Sarah Harrisson auf der re:publica 2014 in der Anklageschrift gegen Julian Assange gefunden zu haben", sagte der Journalist und Mitinitiator der netzpolitischen Konferenz, Markus Beckedahl, gegenüber Telepolis. Das von Harrison in der US-Anklageschrift wiedergegebene Zitat sei ein Plädoyer für einen aufgeklärten und investigativen Journalismus. "Wenn man Julian Assange und Wikileaks daraus einen Strick drehen will, kann man das als einen Angriff auf die Pressefreiheit interpretieren", so Beckedahl.Auch der US-Journalist Jacob Appelbaum übte im Gespräch mit Telepolis harsche Kritik an dem Vorgehen der US-Justiz gegen Assange und an der Erweiterung der Anklageschrift. Das US-Regierungsdokument erwecke den Eindruck, dass sich effektiver und investigativer Journalismus im öffentlichen Interesse nicht von krimineller Spionage unterscheide.Julian Assange steht derzeit in London wegen eines Auslieferungsverfahrens an die USA vor Gericht. Die US-Justiz hat ihn wegen 18 Delikten angeklagt, ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und Öffentlichkeitsarbeitsy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: Telepolis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9616/4715494