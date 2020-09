Achim Küssner sieht sein Haus für die Zukunft gut aufgestellt. Im Gespräch mit Mein Geld erklärt der Leiter der German Branch von Schroders Investment Management warum. Herr Küssner, weltweit steht die Asset Management-Branche vor großen Herausforderungen. Die einen suchen ihr Glück in der Fusion, die anderen in der Spezialisierung und wieder andere in der Kosten- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...