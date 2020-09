Medienmitteilung

24. September 2020

PSP Swiss Property kauft drei attraktive Geschäftshäuser an bester Genfer Innenstadtlage.

Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung kauft PSP Swiss Property für CHF 295 Mio. (zuzüglich Transaktionskosten) drei unmittelbar aneinander grenzende Geschäftshäuser an zentralster Lage in Genf. Die Ebitda-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird verbessert.

Akquisition

Die drei unmittelbar aneinander grenzende Geschäftshäuser an der Rue de la Confédération 2 (8'100 m2 Mietfläche), Rue de la Corraterie 5/7 (5'400 m2) und Rue de la Cité 6 (2'100 m2) wurden am 22. September 2020 erworben. Die Liegenschaften befinden sich an einer sehr gut frequentierten Lage zwischen dem Bankenquartier, der Altstadt und der Prestigestrasse Rue du Rhôhe. Hauptmieterin bleibt die Verkäuferin UBS, die weiterhin die Geschäftsstelle und die für deren Betrieb benötigten Büroflächen zurückmieten wird. Die übrigen Flächen im Erdgeschoss sind an fünf kleinere Unternehmen vermietet. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird UBS bauliche Massnahmen zur Raumaufteilung der Liegenschaften vornehmen. Finanziert wird die Akquisition durch Fremdkapital zu durchschnittlich 12 Basispunkten.

Region Genf

PSP Swiss Property stuft den Genfer Immobilienmarkt mittel- bis langfristig positiv ein, auch wenn der Büromarkt an peripheren Lagen gegenwärtigen ein Überangebot aufweist und im Zusammenhang mit der Corona-Krise weiterhin Marktunsicherheiten bestehen. An CBD-Standorten, an denen die Nachfrage jetzt schon zufriedenstellend ist, sollten qualitativ hochwertige Flächen erfolgsversprechend bleiben. Die Akquisition wird die Portfolioqualität der Region Genf weiter verbessern.

Angepasste Ebitda-Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Immobiliensektor sind nach wie vor schwierig vorauszusehen. Auch eine abschliessende Beurteilung der Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit ist noch nicht möglich. Im Weiteren ist unbekannt, ob sich die Corona-Krise künftig verschärfen wird. Allgemein sind Prognosen daher mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Der Kauf dieser drei Immobilien wirkt sich aber unmittelbar positiv auf die Ertragslage von PSP Swiss Property aus. Zusätzlich hat sich zwischenzeitlich die Visibilität der Verkäufe von Eigentumswohnungen der Überbauung "Residenza Parco Lago" in Paradiso bei Lugano erhöht. Für das Geschäftsjahr 2020 wird daher neu ein höherer Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von rund CHF 270 Mio. erwartet (bisher: rund CHF 260 Mio.; 2019: CHF 256.1 Mio.).

Genf, Rue de la Confédération 2 (links) & Rue de la Corraterie 5/7 (rechts)

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

Agenda

Publikation Q1-Q3 2020 · 10. November 2020

Publikation FY 2020 · 23. Februar 2021

Ordentliche Generalversammlung 2021 · 31. März 2021

Publikation Q1 2021 · 30. April 2021

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 8.4 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.1 Mrd. aus. Die 95 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

