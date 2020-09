MEDIENMITTEILUNG

Olten, 24. September 2020

Eröffnung Bauhaus im Fachmarkt A1 Oftringen

Attraktiver Mietermix im A1 Oftringen

Aktives Portfolio Management und Weiterentwicklung von Retailflächen

Ende 2018 hat Swiss Prime Site den Entschluss gefasst, das regionale Einkaufszentrum A1 in Oftringen umzunutzen und zu einem attraktiven Fachmarkt zu transformieren. Das bis dahin auf kleinflächigen Retail für den Alltag ausgerichtete Center sollte zu einem offenen und modernen Anziehungspunkt für Heimwerker werden. Nach etwas mehr als 18 Monaten Bauzeit konnte der bekannte und europaweit agierende Fachmarkt Bauhaus als letzter und grösster Ankermieter seine Flächen beziehen und wird am Samstag, 26. September 2020 die Eröffnung seines neuen Standortes auf 16 000 m2 in Oftringen feiern. Neben Bauhaus bereichern Aldi Suisse, Media Markt, Mobilezone, Gidor Coiffeur sowie ein Bistro den Mietermix und sorgen dadurch für eine Rundumversorgung der lokalen Bevölkerung. Dazu Peter Lehmann, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Mit der Eröffnung der neuen Filiale von Bauhaus schliessen wir die Repositionierung des Areals erfolgreich ab und konnten gleichzeitig einen neuen urbanen Begegnungsort für die Region schaffen.»

Das Geschäftsmodell von Swiss Prime Site steht für die Gestaltung von «Raum zu Lebensraum». Dazu gehört unter anderem die Entwicklung neuer Projekte wie auch Transformation und Neuausrichtung von Bestandsbauten oder Arealen, um das volle Potenzial seiner Immobilien zu entfalten. Insbesondere stehen durch den stetig zunehmenden Onlinehandel klassische Retailflächen aus dem Bereich Non-food im Fokus. Diese gilt es weiterzuentwickeln und den neuen Marktgegebenheiten anzupassen, um sie weiterhin wertgenerierend und zukunftsfähig zu machen. Dazu Karin Voigt, Head Portfolio Management bei Swiss Prime Site Immobilien: «Durch aktives Management gewinnen wir wertvolle Sensitivität bezüglich der Nutzungsarten innerhalb unseres Portfolios. Wir nehmen seit geraumer Zeit bewusst Anpassungen bei Retailflächen vor. So haben wir beispielsweise das ehemalige Shopping-Center Stücki in Basel in den vergangenen Jahren zu einer Destination für Innovation, Erlebnis, Gesundheit und Forschung transformiert beziehungsweise zu einem inspirierenden Ort für Mensch und Wissenschaft gemacht. Ebenso entwickelten wir acht ehemalige Standorte eines Modehändlers zu attraktiven und nachgefragten Flächen für Büro und Banking. Mit dem Fachmarkt A1 in Oftringen gehen wir diesen eingeschlagenen und strategischen Weg konsequent weiter und führen diese Immobilie zu neuem und nachhaltigem Erfolg.»

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mladen Tomic, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Peter Lehmann, CEO Swiss Prime Site Immobilien

Tel. +41 58 317 17 30, peter.lehmann@sps.swiss

Swiss Prime Site Immobilien AG

Die Swiss Prime Site Immobilien AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Ihr Immobilienportfolio weist aktuell einen Wert von rund CHF 12 Mrd. aus. Der Anlagefokus von Swiss Prime Site Immobilien liegt auf Investitionen in erstklassig gelegene Qualitätsliegenschaften in der Schweiz. Diese werden hauptsächlich von kommerziellen Mietern genutzt. Ein weiteres starkes Standbein innerhalb des Geschäftsfelds sind Umnutzungen, Entwicklungen und Modernisierungen ganzer Areale.

