NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung in der Krise lasse einige Anleger an weiterem Potenzial zweifeln, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Lkw-Geschäft habe gerade vor dem Hintergrund des Übernahmeangebots der VW-Tochter Traton für Navistar noch Bewertungspotenzial. Zudem sei die Marke Mercedes Benz beim Thema CO2 gut aufgestellt./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 17:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de