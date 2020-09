DJ Telefonica Deutschland startet 5G Anfang Oktober

FRANKFURT (Dow Jones)--Das 5G-Netz von Telefonica Deutschland geht am 3. Oktober für die Kernmarke O2 an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es über rund 150 Stationen zunächst in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln verfügbar sein. Privatkunden kämen ab dem 6. Oktober ohne Aufpreis in den Genuss der 5G-Qualität. Angebote für Geschäftskunden sollen folgen.

In den kommenden Monaten will Telefonica Deutschland den 5G-Ausbau weiter vorantreiben. Zunächst werde O2 eine branchenübliche 5G-Maximalgeschwindigkeit von 300 Megabit pro Sekunden bieten, künftig werde die Technologie Datenraten mit Spitzenwerten bis zu 20 Gigabit pro Sekunde ermöglichen.

September 24, 2020

