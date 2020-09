Damit könnten die Kunden die Auto-Abos erstmals direkt in einem Laden abschliessen statt wie bisher nur online, teilte mobilezone am Donnerstag in einem Communiqué mit. Damit erhielten sie Beratung bei der Auswahl durch das Verkaufspersonal.Das Angebot, ein Auto zu abonnieren statt es zu leasen oder zu kaufen, erfreue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...