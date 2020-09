Der Aktienmarkt holt Luft und ist damit wohl noch nicht fertig. Dabei schwingt zum Einen die Sorge um Corona mit, aber andererseits auch das Dampfablassen in der amerikanischen HighTech-Szene. Einen Seitenblick ist auch die US-Notenbank wert, bei der ein sehr spannendes, aber auch nicht ganz ungefährliches Manöver anstehen könnte. Ebenfalls einen Blick wert ist das Themenfeld Inflation. Wird dies zu einem wesentlichen Instrument zum Management der Staatsschulden? Schauen Sie gerne mit Hans A. Bernecker auf das aktuelle Marktumfeld. Dieses Video enthält Eindrücke (auszugsweise) aus dem ansonsten längeren Themen-Check mit Hans A. Bernecker im Rahmen von BerneckerTV am 23.09.2020. Bitte beachten Sie auch den Webinar-Hinweis gegen Ende des Videos.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







oder via Copy/Paste:https://youtu.be/aGkVaw_8OaA

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de