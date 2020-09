Die erneut absackenden US-Börsen dürften am Donnerstag ähnliches auch am deutschen Aktienmarkt zur Folge haben. Der Broker IG taxiert den DAX gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 1,4 Prozent im Minus auf 12.470 Punkte. Mit dem nächsten Rücksetzer nach zwei Stabilisierungstagen steuert der Leitindex unter 12.500 Punkten auf ein Tief seit Anfang August zu.In New York hatten die zuletzt wieder größer werdenden Konjunktursorgen die Anleger erneut in die Flucht getrieben. Börsianer verwiesen dort auf ...

