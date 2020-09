DGAP-News: FinLab AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

FinLab AG: FinLab AG gibt Zahlen zum 30.06.2020 bekannt; Positive Ergebnisse nach HGB und IFRS; Steigerung des Net Asset Value (NAV)



24.09.2020 / 08:00

Frankfurt am Main, 24.09.2020 - Die FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker: A7A.GR) gibt heute ihre Halbjahreszahlen zum 30.06.2020 bekannt. Im ersten Halbjahr 2020 hat die FinLab ein Ergebnis vor Steuern (EBT) nach IFRS in Höhe von EUR 2,9 Mio. (1. HJ 2019: EUR 4,7 Mio.) erzielt. Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Finanzergebnis von EUR 2,4 Mio. (1. HJ 2019: EUR 3,5 Mio.) und einer Reduzierung der Personalaufwendungen um EUR 0,4 Mio. im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Durch die gute Kursentwicklung bei der börsennotierten Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ("Heliad") (Stichtagskurs 30.06.2020: EUR 6,65 je Aktie) konnte die Neubewertungsrücklage um EUR 11,1 Mio. erhöht und damit das Gesamtergebnis nach IFRS im ersten Halbjahr 2020 auf EUR 13,7 Mio. (1. HJ 2019 EUR -0,6 Mio.) gesteigert werden.



Damit einhergehend hat sich auch der NAV der FinLab um fast 10% auf EUR 29,70 / Aktie zum 30.06.2020 (31.12.2019: EUR 27,12 / Aktie) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres erhöht. Mit einem Eigenkapital von EUR 156,5 Mio. (31.12.2019 EUR 142,8 Mio.) und einer Eigenkapitalquote von 98% weist die FinLab AG weiterhin eine solide Bilanz auf. Auch nach dem deutschen Rechnungslegungsstandard HGB hat die FinLab AG im Berichtszeitraum mit EUR 0,4 Mio. (Vorjahr EUR 1,7 Mio.) ein positives Periodenergebnis erzielt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Portfolio können derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Bislang konnten wegen der digitalen Geschäftsmodelle unserer Beteiligungen positive Effekte verzeichnet werden, was insbesondere die Portfoliogesellschaften in den Bereichen Brokerage und Wealth Management betrifft. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass erneute Einschränkungen im Alltag als auch der Wirtschaft infolge der Corona-Krise zu negativen Einflüssen bei Portfoliogesellschaften führen können



