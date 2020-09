Die Futures signalisieren Verluste zur Börseneröffnung in Europa. Für Frankfurt wird ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 12.450 Punkte erwartet und die amerikanischen Futures zeigen bisher auch keine Wende zum Positiven. Der S&P 500 Future liegt mehr als -0,4 % im Minus bei 3.218 Punkten und der Nasdaq-Future wird -0,7 % tiefer bei 10.752 Punkten gesehen.Die Kursgewinne von gestern werden heute also relativiert werden. Der deutsche Aktienmarkt war gestern sehr optimistisch gestartet und konnte auch einige Gewinne bis zum Handelsende retten, doch die Benchmarks schlossen deutlich unter den Tageshöchstständen. Der DAX verbesserte sich am Ende noch um 0,39 % auf 12.642,97 Punkte. Die Aktien von Adidas wurden von den guten Zahlen bei Nike mit nach oben gezogen und stiegen um 4,71 %. Der Corona-Gewinner Delivery Hero erholte sich erneut um 2,45 %.

