Sah am Morgen an der Frankfurter Börse alles nach einer stärkeren Erholung aus, bestätigte der Tagesverlauf dann die Tatsache, dass der schwache Wochenauftakt und der aus technischer Sicht vorerst beendete Bullenmarkt den Anlegern noch tief in den Knochen steckt. Die sowohl im Deutschen Aktienindex als auch im richtungsweisenden S&P 500 gesendeten Wendesignale wurden in den vergangenen zwei Tagen nicht in Frage gestellt und bleiben somit intakt. Verkäufer nutzen so die Gunst der Stunde und trennen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...