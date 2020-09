Der Energieriese Royal Dutch Shell will die hohe Abhängigkeit vom Öl- und Gasgeschäft deutlich reduzieren und dafür im Gegenzug die Sparte Erneuerbare Energien und andere Zukunftsmärkte stärken. In der Konzernzentrale werden offenbar sogar drastische Einschnitte diskutiert (mehr dazu lesen Sie hier). Dazu passen die jüngsten Meldungen. Demnach plant Shell, seinen 45-prozentigen Anteil an dem Malampaya-Projekt auf den Philippinen zu verkaufen. Dort soll Offshore Erdgas gefördert werden - demnächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...