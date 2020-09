(shareribs.com) London 24.09.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag erneut leichter. Die Energy Information Administration hat ihre jüngsten Daten vorgelegt. Weiterhin wird eine neuerliche Nachfrageschwäche befürchtet. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,6 Mio. Barrel auf 494,4 Mio. Barrel zurückgegangen ...

