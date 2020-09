AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Technologievorstand und Mitbegründer des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen Arnout Schuijff will das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen. "Nach 14 Jahren des Aufbaus bei Adyen ist es an der Zeit, die nächste Entwicklungsstufe einer neuen Generation von Ingenieuren zu überlassen", sagte Schuijff am Donnerstag in Amsterdam. Unternehmenschef Pieter van der Does zeigte sich weiterhin optimistisch für die Zukunft des Zahlungsabwicklers, der nach der Wirecard-Pleite an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Adyen ist seit diesem Montag Mitglied im EuroStoxx 50./ssc/stk