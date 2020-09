Derzeit scheint es nur einen Grund zu geben, warum Investoren Gold verkaufen: der überraschend starke Dollar.Angesichts fallender Aktienmärkte und steigender Corona-Neuinfektionen müsste der Bedarf am Krisen-, Vermögens- und Inflationsschutz Gold eigentlich eher zu- als abnehmen. In Europa fielen die Einkaufsmanagerindizes (Dienstleistungssektor) deutlich unter die Marke von 50 Zähler, was als Hinweis für eine schrumpfende Wirtschaft interpretiert wird. Am Nachmittag dürften sich Akteure ...

