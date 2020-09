DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Rating

f-fex/finanzen.net: Teilnehmer der 'German Fund Champions League' stehen fest



24.09.2020 / 08:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Die Teilnehmer der "German Fund Champions League" stehen fest: Die wichtigsten Gesellschaften des deutschen Fondsmarktes treten gegeneinander an Neues Qualifikationsverfahren in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit

Bekanntgabe der Champions und Most Improved Players (MIPs) am 3.11.2020

Qualitätsbewertung erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Ratings

Erstmalige Auszeichnung "Beliebteste Fondsgesellschaft" und "Beliebtester ETF-Anbieter" per Nutzerbefragung Bad Homburg/Karlsruhe, 24.09.2020 - Die Qualifikation zur diesjährigen "German Fund Champions" Liga ist abgeschlossen. Die Fondsexperten der f-fex AG haben in Zusammenarbeit mit der Finanzplattform finanzen.net die wichtigsten Fondsgesellschaften der deutschen Privatanleger ermittelt. Zu diesem Zweck wurden die Nutzungsdaten des größten und wichtigsten Finanzportals in Deutschland im Detail nach den Kategorien Aktien, Renten, Mischfonds, ESG/Nachhaltigkeit und ETFs analysiert. Die folgende Tabelle zeigt jeweils die Top10-Gesellschaften, die sich für die Auswertung zum "German Fund Champion" qualifiziert haben. Fonds-Ligen und Gesellschaften (in alphabetischer Reihenfolge) Aktien Renten Mischfonds ESG/Nachhaltigkeit ETF Allianz Global Investors Allianz Global Investors Allianz Global Investors Amundi Amundi Amundi Amundi Amundi BlackRock Deka BlackRock BNY Mellon Carmignac Deka DWS/Xtrackers Deka Deka Deka DWS Invesco DWS DWS DWS J. Safra Sarasin ishares/BlackRock Fidelity Fidelity ETHENEA LBBW Lyxor/Comstage Franklin Templeton Franklin Templeton Flossbach v. Storch ÖkoWorld State Street/SPDR ODDO BHF Nordea JPMorgan Pictet UBS Pictet Schroders MEAG Swisscanto VanEck Union Investment Union Investment Union Investment Union Investment Vanguard Die nun anstehende Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften mit ein. Die Bekanntgabe der "German Fund Champions" und die Übergabe der begehrten Trophäen erfolgt am 3.11.2020, im Rahmen einer informativen Digitalveranstaltung. Hier werden auch die sogenannten Most Improved Players (MIPs) pro Kategorie auf Basis der f-fex Bewertung ausgezeichnet. Erstmals gibt es im Rahmen der "German Fund Champions" in diesem Jahr auch jeweils einen Preis für die beliebteste Fondsgesellschaft und den beliebtesten ETF-Anbieter, der von den Nutzern des Finanzportals über eine Umfrage vergeben wird. Weitere Informationen zur Auswertung und die Detailberichterstattung zur Veranstaltung sind über das Finanzportal finanzen.net in dem eigens hierfür eingerichtete Special "German Fund Champions" abrufbar. "Durch den Einsatz unserer Datenanalysetools konnten wir die Qualifikation der Fondsgesellschaften dieses Mal ganz allein auf das Nutzerverhalten unserer User stützen. Dafür wurden Millionen von Zugriffen der letzten 12 Monate ausgewertet", sagt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net. "Die sich nun anschließende qualitative Bewertung der Top10 Gesellschaften, deren Ergebnisse wir Anfang November veröffentlichen werden, verschafft den Anlegern dann sehr effizient und fokussiert einen Überblick über die besten Anbieter in der jeweiligen Disziplin", ergänzt Dr. Tobias Schmidt, CEO und Co-Founder der f-fex AG. Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Asset Management und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben. Über finanzen.net: Die finanzen.net GmbH bietet ein breites Portfolio an Online-Portalen und mobilen Angeboten. Das Kernprodukt www.finanzen.net ist mit mehr als 5,6 Mio. Unique Usern (AGOF 08/2020) und über 49,9 Mio Visits (IVW 08/2020) Deutschlands größtes Börsenportal. finanzen.net vereint tagesaktuelle Daten zu den Entwicklungen am Finanzmarkt mit RealtimePushKursen zu Indizes, Rohstoffen und Devisen sowie Informationen zu Aktien, Unternehmen, Zertifikaten, Fonds und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Pressekontakt:

f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 2655-372

Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe

Tel.: +49 (0)721 161766-100

Mail: lars.merle@finanzen.net Internet: https://www.finanzen.net

24.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de