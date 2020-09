DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

COMST.-ST.E.600T+L.UETF I C078 LU0378437254 BAW/UFN

C.IB.E.L.S.D.25+T.U.ETF I X509 LU0444606619 BAW/UFN

COMS.-ST.E.600TELE.UETF I C077 LU0378437171 BAW/UFN

C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF I X508 LU0444606536 BAW/UFN

COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I C065 LU0378435639 BAW/UFN

COMST.-ST.E.600RET.UETF I C075 LU0378436876 BAW/UFN

C-COM.10Y US-T.FUT.TR E.I E570 LU1275254636 BAW/UFN

COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I C066 LU0378435712 BAW/UFN

C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I 8530 LU0444607187 BAW/UFN

COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I C062 LU0378435399 BAW/UFN

