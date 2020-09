Die Aktie von Apple ist am Mittwoch im US-Handel um über vier Prozent gefallen. Neben dem schwachen Gesamtmarkt lastete dabei auch eine Abstufung durch die Analysten der Schweizer UBS auf dem Kurs. Nach einem Analystenwechsel hat die UBS die Apple-Aktie am Mittwoch von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Wachstumstrend für iPhones habe inzwischen ein gewisses Alter erreicht, so der nun für die Bewertung verantwortliche Experte David Vogt. Das Potenzial der neuen Mobilfunkgeneration 5G hält er für ...

