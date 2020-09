An der deutschen Börse fällt derzeit das Wertpapier von New Work negativ auf. Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Der Anteilsschein von New Work gehört heute mit einem Verlust von 5,70 Prozent zu den großen Verlierern des Tages. Der Preis für das Papier liegt bei zur Stunde 240,00 Euro.

