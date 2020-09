Damit könnte der DAX nun zu einer Gegenbewegung nach dem Kursrutsch ansetzen und einen Pullback bis zum 50er-EMA starten, der aktuell im Bereich von 12.850 Punkten verläuft.

In der Folge sollte der DAX dann aber wieder abgeben und eine neue Abwärtsbewegung starten. Der DAX weist mit der Vortageskerze zudem einen Inside Day auf, also eine Kerzenkonstellation, wo die vorherige Tageskerze (die Montagskerze in diesem Fall) die neue Tageskerze komplett umschließt.

In der Regel ist es so, dass es in der Folge bei einem Ausbruch unter das Verlaufstief der Vortageskerze mit einer höheren Abwärtsdynamik gerechnet werden muss bzw. bei einem Ausbruch nach oben über das Verlaufshoch der Montagskerze mit einer erhöhten Aufwärtsdynamik.

Sollte der DAX hier nach unten unter das Montagstief bei 12.505 Punkten ausbrechen, wäre mit einem direkten weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.720 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.700, 12.600, 12.550, 12.500, 12.400 und 12.140 Punkten. Nach oben bei 12.750, 12.850, 13.000 und 13.050 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 und 13.116 ...

