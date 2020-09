Im Zuge der jüngsten Korrektur an den Märkten ging es auch mit der Dividendenperle Evonik bergab. Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs ist dies nun eine sehr gute Gelegenheit, beim Spezialchemiekonzern einzusteigen. So hat deren Analystin Georgina Iwamoto ihr Anlagevotum für die Evonik-Papiere nach einer Investorenveranstaltung mit "Buy" bestätigt. Den fairen Wert beziffert sie unverändert auf 28,00 Euro, was 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Iwamoto betonte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...