Bei den Tarifverhandlungen für die Deutsche Post hat es am Mittwoch eine Einigung gegeben. Der Aktie der Deutschen Post konnte dies allerdings nur kurzzeitig Auftrieb geben. Am Mittwoch ging das Papier mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 38,54 Euro aus dem Xetra-Handel. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche kam jedoch auch die Aktie der Deutschen Post unter Druck. Bei Tradegate handelt die Aktie am Donnerstagmorgen 1,1 Prozent im Minus bei 37,85 Euro.Das Gros der Analysten bleibt positiv gestimmt. ...

