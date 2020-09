Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel tiefrot aufnehmen. Sehr schwache Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend und dies sollte europaweit die Aktienkurse belasten. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn notierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX um 1,2 Prozent tiefer bei 2.086 Einheiten. Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch ...

