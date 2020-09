DJ Müller kündigt für Berlin Corona-Einschränkungen an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat wegen der steigenden Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus Einschränkungen und den Verzicht auf weitere Lockerungen angekündigt. Am Dienstag werde man im Senat einen "konkreten Maßnahmenplan" beschließen, sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin. Müller betonte, "dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen", vor allem bei Feiern im öffentlichen Raum. "Das wird man so nicht zulassen können." Gegebenenfalls solle es auch Alkoholverbote ähnlich wie in Bayern geben.

"Ich glaube, dass das dringend geboten ist", sagte Müller. Besonders bei sehr jungen Erwachsenen, die unter freiem Himmel feiern, bestehe eine deutlich stärkere Infektionsdynamik. Auch solle auf geplante Lockerungen verzichtet werden. "Wir hatten uns ja für Oktober, für Ende des Jahres auch schon viele Dinge wieder vorgenommen, um Normalität zu ermöglichen, für Veranstaltungen, für besondere Events, für Messen und Kongresse. Ich sehe das im Moment nicht, dass das möglich ist", sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin.

"Ich sehe keine weiteren Lockerungen und gegebenenfalls eben sogar wieder ein paar Rückschritte bei der Begegnungsmöglichkeit, was die Teilnehmerzahl anbelangt." Kritik übte der regierende Bürgermeister an Plänen des Fußball-Bundesligisten Union Berlin für Spiele mit deutlich mehr Zuschauern. "Das geht so nicht", sagte Müller.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.