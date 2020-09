In die Verlustzone drehte der heimische Markt nach dem schwachen Start der US-Börsen und konnte sich davon nicht mehr erholen, zum Börsenschluss notierte der ATX mit einem Abschlag von 0,9%. Unter besonderem Druck standen wieder die Bankentitel, für die Bawag ging es um 1,6% Richtung Süden, die Erste Group verzeichnete ein Minus von 1,9%, und die Raiffeisen verzeichnete sogar einen Rückgang von 2,6%. Unternehmensseitig rückte ein Deal zwischen dem Verbund und der OMV in den Fokus, der Versorger kauft dem Öl- und Gasriesen für 271 Millionen Euro die 51-Prozent-Mehrheit an der bisherigen OMV-Tochter Gas Connect Austria ab, außerdem übernimmt er 165,9 Millionen Euro an Verbindlichkeiten, die die GCA gegenüber der OMV hat. Der Verbund ...

