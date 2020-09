Grenke geht in die Offensive: Sonderprüfung soll die eigene Unschuld beweisen

Der im MDAX notierte Konzern Grenke (WKN: A161N3 / ISIN: DE000A161N30) gab am Donnerstagvormittag per Ad-hoc-Meldung bekannt, Warth & Klein Grant Thornton als eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland für ein unabhängiges Gutachten mandatiert zu haben. Das Leasing- und Factoring-Unternehmen Grenke kündigte bereits am Montag, den 21. September an, die Übernahmen der Franchise-Unternehmen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

Laut der Meldung wird sich das Gutachten unter anderem auf die Marktüblichkeit der Bewertungen, die Vorteilhaftigkeit für Grenke und die Validierung der geschlossenen Kaufverträge einschließlich der beteiligten Parteien erstrecken.

Schwere Vorwürfe

Die Aktie von Grenke stürzte in der vergangenen Woche um zeitweise über 50 Prozent in die Tiefe, nachdem der Börsendienst Viceroy Research Grenke in einem Bericht unter anderem Bilanzfälschung, Geldwäsche und Krypto-Betrug vorgeworfen hatte. Ob an den Anschuldigungen etwas dran ist oder ob diese nur in den Raum gesetzt worden sind, um sich selbst zu bereichern, ist nach wie vor unklar. Der Herausgeber von Viceroy Research ist der berüchtigte Wirecard-Jäger und Short-Seller Fraser Perring, der auch bei Grenke short gegangen ist.

