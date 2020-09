DGAP-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020 und Net Asset Value zum 30. Juni 2020



24.09.2020 / 10:00

Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020 und Net Asset Value zum 30. Juni 2020

zum 30. Juni 2020



Net Asset Value (NAV) verbessert sich um 8,5 % auf € 43,5 Mio.

(Bilanzstichtag 2019: € 40,1 Mio.)

NAV pro Aktie bei € 6,33 per 30. Juni 2020

Beschleunigte Nachfrage nach digitalen Geschäftsmodellen



München, 24. September 2020 - Die Mountain Alliance AG (ISIN DE000A12UK08) veröffentlicht heute den Halbjahresbericht 2020 sowie den Net Asset Value zum 30. Juni 2020.

Das erste Halbjahr 2020 war von der Covid-19-Pandemie tief geprägt. Die Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden einschränkenden Maßnahmen haben in vielen Bereichen zu einem Stillstand in Gesellschaft und Wirtschaft und damit zu einer Rezession geführt. Mit Blick auf die operative Entwicklung der Portfoliounternehmen hatte die Corona-Pandemie abhängig vom jeweiligen Schwerpunkt unterschiedliche Auswirkungen. Trotz der Pandemielage ist es der Mountain Alliance AG im ersten Halbjahr 2020 gelungen, bei Beteiligungen Teilexits und Finanzierungsrunden erfolgreich zu realisieren sowie eine Barkapitalerhöhung erfolgreich zu platzieren. Hervorzuheben ist hier der Börsengang der Exasol AG im Mai 2020 im Rahmen dessen die Mountain Alliance AG einen Teil der Aktien erfolgreich platziert hat. Diese Transaktion ist ein weiterer, eindrucksvoller Proof of Concept für das Businessmodell der Mountain Alliance und unterstreicht die Qualität im aktuell herausfordernden Marktumfeld. Ein positiver Effekt der aktuellen Entwicklung ist die beschleunigte Nachfrage nach digitalen Geschäftsmodellen. Die Mountain Alliance AG hat bereits vor der Krise in Themen wie Online-Education, E-Health und videobasiertes Arbeiten investiert, die gerade jetzt im Zuge der COVID-19-Pandemie an Bedeutung gewinnen.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 summierte sich der Portfoliowert der vier Segmente Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media auf € 45,4 Mio. nach € 45,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Nach Abzug der Nettofinanzverbindlichkeiten von € 1,9 Mio. betrug der NAV der Mountain Alliance AG zum Bewertungsstichtag € 43,5 Mio. nach € 40,1 Mio. im Vorjahr, was einer Steigerung um 8,5 % entspricht.

Die Mountain Alliance AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von € 4,7 Mio. gegenüber € 6,2 Mio. im Vorjahreshalbjahr. Der Rückgang ist in erster Linie eine direkte Folge der Pandemie. Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen mündeten beispielsweise im eventbezogenen Geschäft der Shirtinator AG in einem Umsatzrückgang von € 0,7 Mio. Bei der getonTV GmbH verringerte sich der Umsatz aufgrund geringerer Werbebudgets insbesondere von Kunden aus dem Reisebereich ebenfalls um € 0,7 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf minus € 1,2 Mio. gegenüber minus € 0,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte einen Wert von minus € 1,5 Mio. nach minus € 1,1 Mio. im Vorjahreshalbjahr. Das Finanzergebnis lag bei plus € 1,8 Mio. nach minus € 1,2 Mio. im ersten Halbjahr 2019. Hier wirkte sich vor allem das gute Beteiligungsergebnis positiv aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich dadurch auf € 0,3 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 mit minus € 2,3 Mio. Aufgrund der ausgewiesenen Steuerbelastung in Höhe von € 0,8 Mio. insbesondere resultierend aus dem latenten Steueraufwand bei der Mountain Technology AG, St. Gallen, Schweiz ergab sich unter dem Strich für den Berichtszeitraum ein Konzernergebnis in Höhe von minus € 0,5 Mio. gegenüber minus € 2,4 Mio. in der ersten Jahreshälfte 2019. Das Ergebnis je Mountain Alliance-Aktie verbesserte sich entsprechend von minus € 0,40 im ersten Geschäftshalbjahr 2019 auf minus € 0,05 im Berichtszeitraum.

Der Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr ist entscheidend von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. Die damit verbundenen Schätzungsunsicherheiten machen eine belastbare Detailprognose für den weiteren Geschäftsverlauf der einzelnen Portfolio-Unternehmen sowie der Mountain Alliance AG nicht bezifferbar. Nachdem sich jedoch der Beteiligungsmarkt gegen Ende des zweiten und im laufenden dritten Quartal sukzessive erholt hat und im E-Commerce eine lebhafte Entwicklung zu beobachten ist, blickt das Management trotz der genannten Unsicherheiten vorsichtig optimistisch auf die zweite Jahreshälfte.



Net Asset Value-Berechnung des MA-Konzerns

NAV Segment in € Mio. Technology 24,1 Digital Business Services 8,1 Digital Retail 7,9 Meta-Platforms & Media 5,3 Portfoliowert 45,4 Nettofinanzverbindlichkeiten 1,9 Net Asset Value (NAV) 43,5 NAV pro Aktie (in €) 6,33

Der vollständige Halbjahresbericht 2020 steht im Bereich Investor Relations unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit.





Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Mountain Alliance AG Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Manfred Danner

Vorstand

Bavariaring 17

80336 München

phone: +49 89 2314141 00

fax: +49 89 2314141 11

e-mail: danner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de