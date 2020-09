Weltweit fiebern Anleger dem Börsengang von Alibabas Fintech-Arm entgegen. Ganz so schnell wie von einigen erhofft, wird der Handel aber nicht beginnen. Der Geburtstag von Alibaba- und Ant-Financial-Gründer Jack Ma Geburtstag ist Vergangenheit - und ein ganz bestimmter Termin spricht dafür, dass es frühestens im Oktober zum Doppel-IPO von Ant Financial kommen wird.Nachdem die Ant-Financial-Verantwortlichen bereits eine Anhörung an der Börse in Schanghai erfolgreich hinter sich gebracht haben, steht ...

