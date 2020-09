Die Konsolidierung im Technologiebereich befindet sich in einem wichtigen Stadium. Die ersten Versuche, einen Boden auszubilden, laufen zwar, doch ob diese am Ende erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung ist nicht auszuschließen. Exemplarisch hierzu die aktuelle Konstellation bei der NVIDIA-Aktie. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.08. hieß es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...