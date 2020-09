Bonn (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Notenbank hat auf ihrer Sitzung keine Änderung der Leitzinsen beschlossen, so die Analysten von Postbank Research. Die Währungshüter würden sich in einem Dilemma befinden. Auf der einen Seite spreche die schwache Konjunkturentwicklung für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Die Wirtschaftsleistung sei in Ungarn im zweiten Quartal um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich stärker als erwartet gefallen. Anstelle einer positiven Wachstumsrate von 0,3 bis 2,0 Prozent erwarte die Notenbank daher nun einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,1 bis 6,8 Prozent in diesem Jahr. Angesichts des jüngsten starken Anstiegs der Neuinfektionen in Ungarn dürften sich die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft eher noch verstärkt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...