Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank (CNB) stand ganz im Zeichen der aktuellen Epidemieentwicklung in Tschechien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die täglichen Neuerkrankungen seien im Vergleich zum Frühjahr auf das 8-fache gestiegen. Dennoch laufe die Konjunktur in Tschechien noch zufriedenstellend und es zeichne sich derzeit noch kein Konjunktureinbruch ab. Es bestünde also noch Spielraum für geldpolitische Lockerungen. Allerdings sei davon auszugehen, dass unter dem neuen Gesundheitsminister, dem ehemaligen Vorsitzenden des Covid-19-Krisenstabes Roman Prymula, restriktive Corona-Sicherheitsmaßnahmen schneller als den meisten Tschechen lieb wären, verordnet werden könnten. Indes habe Premierminister Andrej Babis zu Wochenbeginn betont, dass er keinen neuerlichen Lockdown wolle. Dennoch könnte die CNB über Zinssenkungen bzw. Interventionen am Devisenmarkt nachdenken. ...

