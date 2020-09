Iveco bringt den Elektrobus E-Way nach Deutschland. Die Fahrzeuge entstehen bei der CNH-Industrial-Konzernschwester Heuliez in Frankreich und basieren auf deren GX-Elec-Baureihe. In Deutschland sollen vier Varianten angeboten werden. Wie Iveco mitteilt, ist der E-Way sowohl in Midi- (zwei Längen), Standard- und Gelenkbus-Ausführung erhältlich. Das Modell sei entwickelt worden "um die Beförderungsqualität ...

