DJ Dürr will Wandelanleihen über rund 150 Millionen Euro begeben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr will über die Ausgabe von Wandelanleihen frisches Geld einsammeln. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sollen die Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von rund 150 Millionen Euro, die ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden sollen, mit 0,25 Prozent bis 0,75 Prozent pro Jahr verzinst werden und im Januar 2026 fällig sein. Die Anleihe wird in circa 4,1 Millionen Stammaktien wandelbar sein. Den Emissionserlös will die Dürr AG für allgemeine Unternehmenszwecke wie die Refinanzierung sowie weitere potenzielle Akquisitionen verwenden. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich noch im Tagesverlauf erfolgen.

September 24, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)

