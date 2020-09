DJ Eon nimmt ersten mobilen Speicher im Norden in Betrieb

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon SE hat im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts seinen ersten mobilen Speicher in Betrieb genommen. Er steht im Netzgebiet der Eon-Tochter E.DIS in Friedland in Mecklenburg-Vorpommern, wo ungefähr doppelt so viel Ökostrom erzeugt wie verbraucht wird, teilte das Dax-Unternehmen mit. Das System wurde im Rahmen des im Mai 2019 gegründeten indisch-europäischen Forschungsprojekts IElectrix entwickelt. Das Volumen beträgt 10,7 Millionen Euro.

An IElectrix sind 15 Projektpartner aus acht EU-Staaten sowie der Verteilnetzbetreiber TATA Power DDL aus Indien beteiligt. Binnen dreieinhalb Jahren sollen solche mobilen Speicher gemeinsam gebaut werden, damit der Strom aus Wind, Sonne und Biomasse die Netze nicht überlastet. Eon will dafür nach eigenen Angaben in den nächsten drei Jahren allein rund 6,6 Milliarden Euro in die deutschen Netze investieren. In diesem Herbst und im Frühjahr will der Versorger in Ungarn zwei weitere Speicher ans Verteilnetz anschließen.

