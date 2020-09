Dublin (ots/PRNewswire) - AvaTrade, einer der größten, am stärksten regulierten CFD-Broker auf dem Markt, freut sich bekannt zu geben, dass AvaTradeGO in der Kategorie Best Forex Mobile Trading Platform/App - Global ausgezeichnet wurde.Die Global Forex Awards 2020 zeichnen Spitzentechnologien aus, die Preise werden auf Basis einer öffentlicher Abstimmung vergeben."Unsere mobile Trading-App AvaTradeGO benötigt nur wenige Sekunden, um startklar den Einstieg ins Trading zu ermöglichen - die Nutzer erhalten direkten Zugang zu den weltweiten Aktienmärkten, von denen sie bisher möglicherweise dachten, dass diese nur den Investmentbanken und Hedgefonds zur Verfügung ständen", sagte Dáire Ferguson, Chief Executive Officer von AvaTrade. "Unsere Kunden merken nun, dass sie mit nur einem Klick in die Trading-Welt einsteigen können. Wir sind sehr stolz auf die App aus unserem Hause und freuen uns sehr, von den Global Forex Awards ausgezeichnet worden zu sein.""Wir gratulieren AvaTrade und insbesondere dem AvaTradeGO-Produktteam", sagte Archie Humphries, Director von Holiston Media. "Die Auszeichnung als globale Gewinner in dieser wettbewerbsintensiven Kategorie ist hochverdient und ergeht in Anerkennung ihrer innovativen Technologie, die das mobile Trading voranbringt."AvaTradeGO vereinfacht das Trading mehr denn je. Die App bietet Nutzern Schritt-für-Schritt-Leitfäden über die Eröffnung von Trades, gibt Feedback zu den Aktivitäten und stellt Support bereit, immer dann, wenn es notwendig ist. Trader können mehrere Konten verwalten und zwischen Demo-, Real- und Fixed Spread-Konten wechseln, um sämtliche Daten zu Trades zu erhalten. Ein ausgeklügeltes Dashboard, komplett mit einer Reihe von intuitiven Management-Tools, aussagekräftigen Diagrammen, einer Zoomfunktion für Details, und unzähligen, einzigartigen Funktionen - die es nur in dieser App gibt - bieten eine reibungslose Benutzererfahrung.AvaTrade-Kunden können auch AvaProtect aktivieren. AvaProtect ist eine revolutionäre Lösung, die entwickelt wurde, um Tradern Gewissheit zu geben, dass deren Trades vor ungünstigen Marktbewegungen geschützt sind. Die Nutzer legen einen Schutzzeitraum fest und hat die geschützte Position am Ende dieses Zeitraums an Wert verloren, erstattet AvaTrade den Verlust. Sie ist ein Muss für jeden Trader, besonders in solch volatilen Zeiten.Da die COVID-19-Pandemie weiterhin die Welt in Atem hält, unterstützen die Global Forex Awards den COVID-Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer finanziellen Spende, die ansonsten für die Durchführung der offiziellen Preisverleihung verwendet worden wäre. Menschen und Organisationen, die zur Bekämpfung der Pandemie beitragen wollen und die WHO unterstützen möchten, können nun über die Webseite www.COVID19ResponseFund.org (http://www.covid19responsefund.org/) spendenPressekontakt:Finn Partners für AvaTradeTel: +44 20 3217 7060E-Mail: AvaTrade@finnpartners.comÜber AvaTradeAvaTrade ist einer der weltweit größten, am stärksten regulierten CFD-Broker. Das in sieben Jurisdiktionen regulierte Unternehmen bietet seinen Kunden rund um die Uhr Support und Dienstleistungen in über 20 Sprachen und ist stolz darauf, dass es seinen Kunden dabei hilft, vertrauensvoll traden zu können - unabhängig von ihrem Niveau oder Hintergrund. AvaTrade bietet Zugang zu extrem niedrigen Spreads auf über 1.000 Handelsinstrumenten - einschließlich AvaOptions, Metatrader 4/5 und sein neuestes Risikomanagement-Tool AvaProtect, sowohl durch ihre hochmoderne Webtrader als auch über die mobile AvaTradeGO-App. AvaTrade bietet seinen mehr als 300.000 Tradern in 150 Ländern eine breite Palette von Trading-Optionen und geht dabei auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse ein. Kürzlich wurde AvaTrade ausgezeichnet als No. 1 Broker durch The European, Best Affiliate Program durch International Investor und Best Forex Mobile Trading Platform App durch die Global Forex Awards. AvaTrade ist ein Branchenpionier, der sich der Schaffung eines fairen, verbesserten Benutzererlebnisses für Privatkunden verschrieben hat.Weitere Informationen finden Sie unter www.avatrade.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127471/4715724