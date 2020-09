Zu den wenigen Lichtblicken eines ansonsten eher tristen Handelstages gehörte am gestrigen Mittwoch (23.09.) die Aktie des US- Sportartikelherstellers Nike (WKN: 866993 ISIN: US6541061031 Ticker-Symbol: NKE). Das Unternehmen präsentierte bereits am Dienstag nach Handelsschluss die Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2021. Um es vorwegzunehmen: Die Zahlen fielen überraschend positiv aus. Die Aktie haussierte am Mittwoch in einem schwachen ...

