München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Square (ISIN US8522341036/ WKN A143D6) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Fintechs und generell Tech-Werte würden an den Börsen aktuell täglich für Schlagzeilen sorgen. Dabei gehe es um Rekordgewinne diverser Tech-Riesen, oder auch um Kurse an den Börsen. Einige Analysten sprächen teils von "überhitzten" Kursen. Doch dies müsse nicht für alle Tech-Werte gelten. Square Inc., ein US-Anbieter von Mobile Payment-Dienstleistungen, sei in Deutschland kaum bekannt. Einen Blick sei die Aktie allerdings Wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...