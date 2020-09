Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zur Wochenmitte nur geringfügig bewegt, so die Analysten der Nord LB.Die schwächer als erwartet ausgefallenen deutschen und europäischen Einkaufsmanagerindices hätten keinen nachhaltigen Einfluss auf die Kursfindung gehabt.Deutsche Verbraucher würden sich offenbar auch durch steigende Corona-Infektionszahlen die Stimmung nicht verderben lassen. Laut Aussagen der GfK solle das Konsumklima-Barometernach dem September-Rückgang im Oktoberwieder ansteigen und einen Wert von minus 1,6, ein Plus von 0,1 Punkten, erreichen. "Offenbar sind die umfangreichen Konjunkturpakete für Unternehmen und Verbraucher geeignete Maßnahmen, um Deutschland aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu helfen", habe es von dem Marktforscher zu der monatlichen Umfrage unter rund 2.000 Verbrauchern geheißen. Der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens sowie die Arbeitsmarktlage seien laut GfK-Experten Bürkl entscheidend dafür, ob der Dämpfer im September "eine Eintagsfliege bleibt" und sich die Konsumstimmung in den kommenden Monaten weiter erholen könne. ...

